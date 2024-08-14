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ПА не согласится на исключение России из мирного процесса на Ближнем Востоке
14.08.2024 15:45 MIGnews.com

ПА не согласится на исключение России из мирного процесса на Ближнем Востоке

ПА ни при каких обстоятельствах не согласится на исключение России из ближневосточного мирного процесса, заявил президент ПА Махмуд Аббас в интервью московскому государственному информационному агентству ТАСС.

Россия "всегда искала и ищет пути мирного урегулирования" и стремится к "справедливому решению ближневосточной проблемы в соответствии с международным правом", утверждает Аббас.

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"Не стоит забывать и о ее роли в "ближневосточном квартете". Соединенные Штаты всегда хотели исключить Россию из этого процесса. Мы ни при каких обстоятельствах не согласимся на исключение России из любой платформы ближневосточного урегулирования, потому что она занимает действительно справедливую позицию по ближневосточному вопросу, основанную на международном праве", - добавляет он.

Лидер ПА находится в Москве с официальным визитом, в ходе которого он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время Россия не участвует в посреднических усилиях между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, но в конце февраля провела переговоры о примирении между палестинскими фракциями, включая ХАМАС и ФАТХ Аббаса.
 

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