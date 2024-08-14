



ПА не согласится на исключение России из мирного процесса на Ближнем Востоке

ПА ни при каких обстоятельствах не согласится на исключение России из ближневосточного мирного процесса, заявил президент ПА Махмуд Аббас в интервью московскому государственному информационному агентству ТАСС.



Россия "всегда искала и ищет пути мирного урегулирования" и стремится к "справедливому решению ближневосточной проблемы в соответствии с международным правом", утверждает Аббас.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Не стоит забывать и о ее роли в "ближневосточном квартете". Соединенные Штаты всегда хотели исключить Россию из этого процесса. Мы ни при каких обстоятельствах не согласимся на исключение России из любой платформы ближневосточного урегулирования, потому что она занимает действительно справедливую позицию по ближневосточному вопросу, основанную на международном праве", - добавляет он.



Лидер ПА находится в Москве с официальным визитом, в ходе которого он встретился с президентом России Владимиром Путиным.



В настоящее время Россия не участвует в посреднических усилиях между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, но в конце февраля провела переговоры о примирении между палестинскими фракциями, включая ХАМАС и ФАТХ Аббаса.

