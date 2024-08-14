



Россия готова нанести ядерные удары по объектам НАТО

По данным Financial Times, западные источники раскрыли российские планы, разработанные в период с 2008 по 2014 год, по "серии сокрушительных ударов по всей Западной Европе".



Ссылаясь на документы западных источников в сфере безопасности, Путин якобы стремился предоставить российскому флоту возможность наносить ядерные удары по территории НАТО в случае возникновения конфликта с альянсом.



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Цели не будут исключительно военными. По словам Уильяма Альберка, бывшего чиновника НАТО, "могут быть сотни, если не тысячи, целей, нанесенных на карту по всей Европе, включая военные и инфраструктурные цели".



Россия также, очевидно, все еще способна перевозить ядерное оружие на надводных кораблях, что, по словам экспертов, несет в себе значительный риск эскалации или аварии. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), подписанный США и Россией в 1991 году, должен был исключить такую ​​возможность, хотя многие часто подвергали сомнению приверженность Москвы этому договору.



Возможные цели, представленные FT, включали западное побережье Франции, военные объекты в Норвегии, Германии и Эстонии, а также британский портовый город Барроу-ин-Фернесс, известный производством атомных подводных лодок.



"Они рассматривают (тактические ядерные боеголовки) как потенциально выигрышное оружие", — говорит Джеффри Льюис, профессор Института международных исследований Миддлбери в Монтерее и эксперт по контролю над вооружениями. "Они захотят их использовать, и они захотят сделать это довольно быстро".



По словам Мандинера , Антон Бендаржевский, директор Фонда экономических исследований Oeconomus, заявил, что "в мире идет гонка вооружений, напоминающая холодную войну 1950-х и 1960-х годов" .



По имеющимся данным, в арсенале России имеется более 5500 ядерных боеголовок, в то время как у Соединенных Штатов — чуть более 5000, что означает, что сегодня эти две страны контролируют около 90 процентов такого оружия.

