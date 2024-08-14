



Военный США продавал секретную информацию о HIMARS

Как сообщает Associated Press, сержант армии США и аналитик разведки Корбейн Шульц признал себя виновным в продаже секретной информации иностранцу. Эта в том числе касалась реактивных систем залпового огня HIMARS.



Подозреваемый, которого задержали еще в марте этого года, признал себя виновным вчера, 13 августа, в федеральном суде Нэшвилла. Ранее он отказывался признавать свою вину.



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Согласно данным стороны обвинения, всего Шульц за переданную секретную информацию получил 42 тысячи долларов. “Покупателем” был гражданин Гонконга.

