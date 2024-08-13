



Представители США стремятся завершить сделку по заложникам

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам на борту Air Force One, что глава Белого дома на Ближнем Востоке Бретт МакГерк отправляется в Каир и Доху, а специальный посланник Амос Хохштейн направляется в Бейрут, поскольку администрация стремится завершить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, а также предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.



"Мы считаем, что переговорщики должны сесть за стол переговоров. Мы считаем, что достижение соглашения о прекращении огня — это лучший способ снизить напряженность, которую мы наблюдаем", — заявила Жан-Пьер журналистам.

