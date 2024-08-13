



Маск не собирается останавливаться на Трампе

Американский миллиардер Илон Маск хочет провести беседу с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис.



Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Маск признался, что на кандидате от Республиканской Партии Дональде Трампе останавливаться на собирается.



"Буду рад также принять Камалу на Spaces", - сказал он.



В штабе Камалы Харрис на это заявление пока что ничего не ответили.