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Маск не собирается останавливаться на Трампе
13.08.2024 10:35 Алина Груднева

Маск не собирается останавливаться на Трампе

Американский миллиардер Илон Маск хочет провести беседу с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис.

Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

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Маск признался, что на кандидате от Республиканской Партии Дональде Трампе останавливаться на собирается.

"Буду рад также принять Камалу на Spaces", -  сказал он.

В штабе Камалы Харрис на это заявление пока что ничего не ответили.

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