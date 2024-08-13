Маск не собирается останавливаться на Трампе
Американский миллиардер Илон Маск хочет провести беседу с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис.
Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
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Маск признался, что на кандидате от Республиканской Партии Дональде Трампе останавливаться на собирается.
"Буду рад также принять Камалу на Spaces", - сказал он.
В штабе Камалы Харрис на это заявление пока что ничего не ответили.