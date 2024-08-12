



Байден объяснил, почему он вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил, что отказался от своей попытки переизбраться, поскольку опасался, что внутрипартийная борьба за его кандидатуру станет "реальным отвлекающим фактором" для демократов, и что его главным приоритетом является победа над Дональдом Трампом в ноябре.



В своем первом интервью после выхода из гонки 81-летний Байден сказал, что у него "нет серьезных проблем" со здоровьем. Он объяснил свое плохое выступление на дебатах болезнью в то время и отмахнулся от опасений по поводу своего возраста и остроты ума.



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Президент США пообещал провести кампанию в поддержку Камалы Харрис, заявив, что он сделает все, что, по мнению его вице-президента, "я смогу сделать, чтобы помочь больше всего".



"Мы должны, мы должны, мы должны победить Трампа", — заявил он американской телекомпании CBS News.

