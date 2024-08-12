



Байден будет проводить агитационную кампанию за Харрис

Президент США Джо Байден собирается агитировать за вице-президента Камалу Харрис в Пенсильвании.



Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.



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Пенсильвания является ключевым штатом, где голосование будет иметь определяющее значения исхода предстоящих президентских выборов.



По словам Байдена, он вместе с пенсильванским губернатором Джошем Шапиро организуют предвыборный тур по штату.



"Я собираюсь проводить кампанию и в других штатах, и я собираюсь сделать все, что Камала считает нужным, чтобы помочь", – отметил он.