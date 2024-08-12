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Британия, Франция и Германия предупредили Иран о последствиях
12.08.2024 09:22 Алина Груднева

Британия, Франция и Германия предупредили Иран о последствиях

Великобритания, Франция и Германия предупредили Иран о последствиях возможного нападения на Израиль.

В совместном заявлении три страны призвали Тегеран не допустить широкомасштабной войны в регионе.

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"Мы глубоко обеспокоены обострением напряженности в регионе и едины в своей приверженности деэскалации. Мы призываем Иран и его союзников воздержаться от нападений, которые могут привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставить под угрозу возможность достижения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников", - сказано в заявлении.

Уточняется, что Иран в случае нападения понесет ответственность за действия, которые поставят под угрозу возможность мира и стабильности в регионе.

"Ни одна страна не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке", - добавили три страны.

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