



Air France и Transavia France продлили приостановку рейсов в Бейрут

Авиакомпании Air France и Transavia France продлили приостановку рейсов в Бейрут из-за сохраняющейся напряженности в регионе.



Уточняется, что полеты приостановлены как минимум до среды с возможностью продления соответствующих мер.



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Рейсы начали отменять с 29 июля из-за ситуации в сфере безопасности в Ливане.



"Их возобновление будет зависеть от новой оценки ситуации", - сказано в заявлении.