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Air France и Transavia France продлили приостановку рейсов в Бейрут
12.08.2024 11:00 Алина Груднева

Air France и Transavia France продлили приостановку рейсов в Бейрут

Авиакомпании Air France и Transavia France продлили приостановку рейсов в Бейрут из-за сохраняющейся напряженности в регионе.

Уточняется, что полеты приостановлены как минимум до среды с возможностью продления соответствующих мер.

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Рейсы начали отменять с 29 июля из-за ситуации в сфере безопасности в Ливане.

"Их возобновление будет зависеть от новой оценки ситуации", - сказано в заявлении.

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