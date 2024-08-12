Air France и Transavia France продлили приостановку рейсов в Бейрут
Авиакомпании Air France и Transavia France продлили приостановку рейсов в Бейрут из-за сохраняющейся напряженности в регионе.
Уточняется, что полеты приостановлены как минимум до среды с возможностью продления соответствующих мер.
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Рейсы начали отменять с 29 июля из-за ситуации в сфере безопасности в Ливане.
"Их возобновление будет зависеть от новой оценки ситуации", - сказано в заявлении.