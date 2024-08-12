



До Земли долетел мощнейший поток плазмы – магнитные бури красного уровня. Видео

В понедельник, 12 августа, по Земле ударит особенно мощный поток солнечной плазмы, что вызовет сильнейшие магнитные бури красного уровня К-индекса 6.



Накануне на Солнце были зафиксированы сразу четыре сильных вспышки. Среди них - явление категории Х, пишет IFLScience, уточняя, что все эти извержения энергии и излучения произошли вместе с корональными выбросами массы, направленными в сторону Земли.



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Летели они быстро, все четыре потока плазмы достигали Землю по очереди в воскресенье, 11 августа и в понедельник, 12 августа. Но именно 12 августа по нашей планете ударит особенно мощный поток плазмы. Он возник вместе со вспышкой класса Х, и летел к Земле со скоростью более 1000 км/с.



Это означает, что всем метеозависимым людям в понедельник необходимо позаботиться о здоровье, ведь магнитные бури будут очень сильные – красного уровня К-индекса 6.





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