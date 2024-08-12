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Камала Харрис украсила обложку журнала Time
12.08.2024 14:50 Алина Груднева

Камала Харрис украсила обложку журнала Time

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис украсила новую обложку журнала Time.

Надпись под ее портретом гласит: "Ее момент".

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В описании к новому выпуску указывается, что Харрис осуществила самую быструю смену настроений в современной политической истории. 

Уточняется, что после ее выдвижения в качестве кандидата президентство Дональда Трампа "больше не кажется неизбежным".

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