



Камала Харрис украсила обложку журнала Time

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис украсила новую обложку журнала Time.



Надпись под ее портретом гласит: "Ее момент".



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В описании к новому выпуску указывается, что Харрис осуществила самую быструю смену настроений в современной политической истории.



Уточняется, что после ее выдвижения в качестве кандидата президентство Дональда Трампа "больше не кажется неизбежным".