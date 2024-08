Байден: Трамп представляет "реальную опасность для американской безопасности"

Президент США Джо Байден, выступая в своем первом телеинтервью после выбывания из гонки за Белый дом в 2024 году, предупреждает, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп представляет "реальную опасность для американской безопасности".



"Попомните мои слова, если он победит... на этих выборах, посмотрите, что произойдет", - сказал Байден в интервью телеканалу CBS News.



"Это опасность, он представляет реальную угрозу для американской безопасности. Мы находимся на переломном этапе мировой истории".





President Biden sits down with CBS News chief election & campaign correspondent @costareports for his first interview since announcing his withdrawal from the presidential race. He talks about his decision and his family; his support of the Harris-Walz ticket; and what he sees as… pic.twitter.com/njNECYJVCV