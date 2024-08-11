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Байден: Трамп представляет "реальную опасность для американской безопасности"
11.08.2024 16:59 MIGnews.com

Байден: Трамп представляет "реальную опасность для американской безопасности"

Президент США Джо Байден, выступая в своем первом телеинтервью после выбывания из гонки за Белый дом в 2024 году, предупреждает, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп представляет "реальную опасность для американской безопасности".

"Попомните мои слова, если он победит... на этих выборах, посмотрите, что произойдет", - сказал Байден в интервью телеканалу CBS News.

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"Это опасность, он представляет реальную угрозу для американской безопасности. Мы находимся на переломном этапе мировой истории".

 


 

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