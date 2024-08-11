



Politico: У Трампа подтвердили атаку иранских хакеров на внутреннюю документацию

Politico сообщает, что его журналисты получили от анонимного источника электронные письма с документами избирательной кампании Дональда Трампа. В том числе — досье кандидата на пост вице-президента Джей Ди Вэнса.



Источники в команде Трампа подтвердили Politico, что документы включают предварительную версию (271 страница) досье на Вэнса. Все это общедоступная информация. Прошлые заявления и критика в адрес Трампа отмечены как “потенциальные слабые места”.



В США предвыборные команды проверяют биографию своих кандидатов. Но в интересах штабов, чтобы такая информация не предавалась огласке, и именно против этого и была направлена хакерская атака.



Команда Трампа подтвердила факт хакерской атаки. Эти документы были “незаконно получены из враждебных США иностранных источников”, заявил пресс-секретарь штаба Стивен Чунг. “В пятницу, в новом отчете Microsoft было обнаружено, что иранские хакеры взломали аккаунт "высокопоставленного чиновника" в президентской кампании США в июне 2024 года, что совпало с жестким графиком выбора президентом Трампом кандидата в вице-президенты”, — подчеркнул Чунг.





