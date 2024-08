Селин Дион обвинила Дональда Трампа в использовании ее песни на митинге

Селин Дион осудила использование Дональдом Трампом ее песни My Heart Will Go On из "Титаника" на митинге в Монтане.



56-летняя канадская певица осудила бывшего президента США за "несанкционированное использование" видео, музыкального исполнения и "сходства" с ней, которое было использовано в рамках его предвыборной кампании в пятницу, когда он продолжает борьбу с Камалой Харрис за пост президента.



В заявлении на ее официальных каналах в социальных сетях говорится следующее: "Сегодня руководство Селин Дион и ее звукозаписывающий лейбл Sony Music Entertainment Canada Inc. узнали о несанкционированном использовании видео, записи, музыкального исполнения и образа Селин Дион, исполняющей песню My Heart Will Go On на предвыборном митинге Дональда Трампа / Джей Ди Вэнса в Монтане.



"Такое использование ни в коем случае не является санкционированным, и Селин Дион не одобряет это или любое другое подобное использование".