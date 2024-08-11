



Кампания Трампа заявила о взломе своих систем Ираном

Кампания республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа заявила, что некоторые из ее внутренних коммуникаций были взломаны, и обвинила в этом иранское правительство, ссылаясь на прошлые враждебные отношения между Трампом и Ираном без предоставления прямых доказательств.



Заявление кампании было сделано после того, как новостной сайт Politico сообщил, что начал получать электронные письма с анонимного аккаунта с документами изнутри операции Трампа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Эти документы были получены незаконным путем из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос в нашем демократическом процессе", - говорится в заявлении представителя кампании Трампа Стивена Чунга.

