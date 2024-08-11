



Турция восстановила доступ к Instagram после 9-дневного запрета из-за Хания

Турция заявила, что восстановила доступ к социальной медиаплатформе Instagram после того, как компания согласилась сотрудничать с властями, чтобы решить проблемы правительства.



Турция заблокировала доступ к социальной медиаплатформе 2 августа, обвинив ее в несоблюдении "законов и правил" страны, а также в нарушении общественных норм.



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Высокопоставленный турецкий чиновник обвинил Instagram в блокировке сообщений с соболезнованиями в связи с убийством лидера ХАМАСа Исмаила Хания.



Девятидневный запрет вызвал протест со стороны пользователей и малых предприятий, которые обращаются к своим клиентам через платформу.



Турция занимает пятое место в мире по количеству пользователей Instagram - более 57 миллионов человек, после Индии, США, Бразилии и Индонезии, согласно данным платформы Statista.



"В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку доступа... после того, как они пообещали работать вместе, чтобы удовлетворить наши требования относительно преступлений по каталогу и цензуры, наложенной на пользователей", - говорится в сообщении министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу на сайте X.



В турецком законодательстве к каталожным преступлениям относятся такие деяния, как убийство, сексуальное насилие, торговля наркотиками, жестокое обращение и пытки.



"Были достигнуты значительные успехи в повышении безопасности цифровой среды в Турции, соблюдении законодательства, защите прав пользователей и развитии справедливого механизма проверок", - говорит Уралоглу.



Материнская компания Instagram Meta согласилась соблюдать турецкое законодательство и обеспечить эффективное удаление постов и контента, если они не содержат элементы определенных преступлений или "пропаганду терроризма", добавил министр.

