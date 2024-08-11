



The Times: Это самое рискованное решение Зеленского

Издание The Times вышло со статьей о переброске войны на сторону напавшего врага. “Вторжение на территорию России является самым рискованным решением Зеленского”, - пишет издание.



Это контрнаступление уже привлекло внимание всего мира. Никакие заявления страны-агрессора не действуют на мировое сообщество, которое уже третий год наблюдает кровавую трагедию, которую Москва устроила Украине. США в ответ на российские протесты и звонки заявили, что “проконсультируются о происходящем с украинскими партнерами”, - не сказали только, когда. Запад коллективно оценил происходящее, заодно увидел отсутствие всякой ядерной эскалации, которой вечно угрожает Медведев в своем телеграм-канале.



Операция тайно готовилась несколько месяцев и застала Москву врасплох.



В операции задействованы силы ВСУ численностью от 6000 до 10000 военных.



Военное руководство Украины готово рисковать ценными солдатами и техникой, чтобы добиться успеха в этом направлении.

