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The Times: Это самое рискованное решение Зеленского
11.08.2024 08:59 MIGnews.com

The Times: Это самое рискованное решение Зеленского

Издание The Times вышло со статьей о переброске войны на сторону напавшего врага. “Вторжение на территорию России является самым рискованным решением Зеленского”, - пишет издание.
 
Это контрнаступление уже привлекло внимание всего мира. Никакие заявления страны-агрессора не действуют на мировое сообщество, которое уже третий год наблюдает кровавую трагедию, которую Москва устроила Украине. США в ответ на российские протесты и звонки заявили, что “проконсультируются о происходящем с украинскими партнерами”, - не сказали только, когда. Запад коллективно оценил происходящее, заодно увидел отсутствие всякой ядерной эскалации, которой вечно угрожает Медведев в своем телеграм-канале.

Операция тайно готовилась несколько месяцев и застала Москву врасплох.

В операции задействованы силы ВСУ численностью от 6000 до 10000 военных.

Военное руководство Украины готово рисковать ценными солдатами и техникой, чтобы добиться успеха в этом направлении.
 

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