



Суджа под контролем ВСУ



ВСУ заявило о полном контроле над городом Суджа Курской области Российской Федерации.



99 Механизированный батальон 61 Отдельной степной бригады контролирует здание “Газпрома”. ВСУ отчитались, что в городе тишина, обошлось без излишних разрушений жилых зданий.



А в Курской области дела обстоят таким образом, что спецназовцы СБУ поразили еще один российский вертолет FPV-дроном.



Это второй раз в истории, когда украинские силы дроном попали в российский вертолет. И это уникальные операции в истории войн.





