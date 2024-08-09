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Суджа под контролем ВСУ
09.08.2024 19:28 MIGnews.com

Суджа под контролем ВСУ


ВСУ заявило о полном контроле над городом Суджа Курской области Российской Федерации.

99 Механизированный батальон 61 Отдельной степной бригады контролирует здание “Газпрома”. ВСУ отчитались, что в городе тишина, обошлось без излишних разрушений жилых зданий. 

А в Курской области дела обстоят таким образом, что спецназовцы СБУ поразили еще один российский вертолет FPV-дроном.

Это второй раз в истории, когда украинские силы дроном попали в российский вертолет. И это уникальные операции в истории войн.


 

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