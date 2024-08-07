



Посол Израиля – о поддержке Украины: от энтузиазма к сдержанности

Отношение израильского общества к Украине осталось положительным, хотя активность поддержки снизилась. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.



По его словам, большинство израильтян по-прежнему поддерживают Украину в ее войне с Россией. Однако ошибки некоторых украинских официальных представителей привели к снижению активности этой поддержки.



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"В первые дни войны израильтяне активно собирали пожертвования, выходили на демонстрации в поддержку Украины. Но затем некоторые действия и заявления украинской стороны заставили пересмотреть свою позицию", – объяснил Бродский.



В качестве примера посол привел голосования в ООН и ожидания от Израиля по военной помощи, которые повлияли на смену настроений, и подчеркнул, что любые обсуждения, особенно по военно-техническому сотрудничеству, должны вестись через специальные каналы, а не с помощью ультиматумов и СМИ.



"Если страна помогает, нужно прежде всего сказать спасибо за помощь, а затем обсуждать другие вопросы", – добавил Бродский.