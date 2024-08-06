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Великобритания: Россия отправляет мигрантов на войну
06.08.2024 01:30 MIGnews.com

Великобритания: Россия отправляет мигрантов на войну

31 июля Госдума РФ утвердила законопроект, предусматривающий лишение гражданства натурализованных граждан в случае их неявки на военную службу. Соавтором законопроекта стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, что свидетельствует о поддержке этой инициативы Кремлем.

Негосударственные российские СМИ сообщают о преследовании мигрантов правоохранительными органами, в том числе с целью их привлечения в армию. Новый закон дает еще одну форму правового принуждения в этом отношении.

 

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