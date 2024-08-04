



РФ привлекает египтян к боям против Украины, - ВСУ

Россия привлекает к боевым действиям против Украины граждан Египта.



Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка Харьков, комментируя ситуацию на поле боя на Харьковском направлении.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"В Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью БпЛА, проводит перемещение личного состава. Отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города. К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности граждан Египта", - сообщили в ВСУ.



Уточняется также, что зафиксировано рассредоточение личного состава ВС РФ в районе населенного пункта Глубокое.