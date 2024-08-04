



Нетаниягу не будет добиваться нормализации отношений с Аравией до выборов в США

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил не добиваться нормализации отношений с Саудовской Аравией до президентских выборов в США в ноябре, сообщает 12 канал.



В сообщении говорится, что Нетаниягу принял это решение одновременно с быстро развивающимися политическими событиями в США, посчитав, что, возможно, стоит подождать, чтобы увидеть, будет ли избран кандидат от республиканцев и бывший президент Дональд Трамп.



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В докладе говорится, что это решение имеет серьезные последствия, в том числе для потенциальной сделки по освобождению заложников, поскольку потенциальная нормализация стала бы "страховочной сеткой" для Нетаниягу: если бы его правая коалиция распалась во время разногласий по поводу сделки с Газой, нормализация отношений с Саудовской Аравией дала бы ему козырь, способствующий избранию, и возможность обеспечить историческое наследие.



Сообщение, не подтвержденное источниками, появилось спустя неделю после того, как израильский чиновник заявил журналистам на брифинге в Вашингтоне, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией все еще возможно до ноябрьских президентских выборов, и что Нетаниягу обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время их встречи в Белом доме.

