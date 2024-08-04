



Поздравление Трампом Путина с заключенной сделкой вызвало резкую критику

После обмена заключенными между США и Россией, произошедшего на этой неделе, послание бывшего президента Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину на предвыборном митинге в субботу вызвало критику со стороны людей в социальных сетях.



В четверг, 1 августа президент Джо Байден объявил, что его администрация добилась освобождения трех американцев и одного жителя США, Владимира Кара-Мурзы, в рамках обмена пленными с Москвой. США и некоторые их союзники согласились обменять восемь российских заключенных в обмен на репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца США Пола Уилана и российско-американскую журналистку Алсу Курмашеву, а также ряд российских диссидентов, содержащихся в российских тюрьмах. В рамках сделки также были освобождены несколько граждан Германии.



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Взамен Россия приняла обратно нескольких российских граждан, осужденных за такие преступления, как шпионаж, мошенничество и причастность к гибели грузинского командира, сообщает Associated Press. "Я не прекращу работу до тех пор, пока каждый американец, несправедливо задержанный или удерживаемый в качестве заложника по всему миру, не воссоединится со своей семьей. Моя администрация уже вернула домой более 70 таких американцев, многие из которых находились в плену еще до моего вступления в должность", - написал Байден в заявлении в четверг.



В субботу Трамп отправился на предвыборный митинг в Центр созыва Университета штата Джорджия в Атланте. Во время митинга Трамп, кандидат в президенты США в 2024 году, говорил об обмене пленными, поздравляя российского лидера.



"Кстати, я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну замечательную сделку. Вы видели, какую сделку мы заключили?" спросил Трамп. Newsweek обратился за комментариями в Белый дом и предвыборную кампанию

Трампа по электронной почте. После высказываний Трампа некоторые пользователи X, стали критиковать бывшего президента за его послание Путину.



X-аккаунт Kamala's Wins, интернет-сообщества, поддерживающего вице-президента Камалу Харрис на выборах 2024 года, написал: "В ужасающий момент Дональд Трамп поздравляет Владимира Путина. Трамп уже давно на стороне России и

Путина, но поздравлять его на предвыборном митинге - это настолько антиамериканский и отвратительный поступок, насколько это вообще возможно. Ретвитните, чтобы все американцы увидели это".



Ожидалось, что на выборах в этом году Трамп будет бороться с Байденом, но теперь ему предстоит встретиться с Харрис, кандидатом в президенты от Демократической партии, поскольку 21 июля Байден вышел из гонки и поддержал своего вице-президента. Между тем, когда Трамп был президентом, его связи с Путиным подвергались тщательной проверке. Ранее он хвалил Путина как "умного" и хвастался своими хорошими отношениями с российским лидером, даже заявлял, не приводя подробностей, что сможет закончить продолжающуюся войну между Россией и Украиной, начатую Путиным в феврале 2022 года, в течение "24 часов", если будет переизбран.



X-аккаунт "Республиканцы против Трампа" написал: "Мне нравится президент, который не поздравляет Владимира Путина". Пользователь Michigan GOP Watch и написал: "Пол Уилан был в заложниках 5 лет, а он поздравляет Путина. Трамп - предатель". Другой пользователь X Джошуа Рид Икл написал: "Не американцы. Не Байден. Не американцы, которых держат в качестве политических заключенных. Владимир Путин. Какой отвратительный, антиамериканский человек".

