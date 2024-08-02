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У Харрис достаточно голосов, чтобы стать официальным кандидатом в президенты
02.08.2024 21:47 MIGnews.com

У Харрис достаточно голосов, чтобы стать официальным кандидатом в президенты

Национальный комитет Демократической партии объявил, что вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов, чтобы стать официальным кандидатом в президенты от Демократической партии, что позволит ей сразиться с республиканцем Дональдом Трампом в ноябре.

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Харрис была единственным кандидатом в бюллетене для пятидневного электронного голосования после того, как 4000 делегатов - низовых активистов и политиков, выделенных в ходе праймериз, - подписали петиции в поддержку ее кандидатуры.
 

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