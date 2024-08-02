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На повышенных тонах: Байден требует закончить войну за неделю
02.08.2024 20:33 Аркадий Бочаровский

На повышенных тонах: Байден требует закончить войну за неделю



Издание Axios  сообщает о том, что происходило “за кулисами” телефонного разговора Джо Байдена и Биньямина Нетаниягу.

“Байден повысил голос и сказал, что хочет, чтобы сделка была достигнута в течение недели-двух”, - сказал высокопоставленный израильский чиновник.

"Байден сказал Нетаниягу, что соглашение о заложниках и прекращении огня - это самое важное на данный момент", - добавил израильский чиновник.

Байден сказал:  “Мы находимся в переломной точке... Мы должны сделать все, чтобы закончить войну и достичь региональной стабильности, даже если сделка не будет идеальной". ХАМАС хочет заключить сделку прямо сейчас. Она может измениться", - сказал Байден Нетаниягу, согласно записям одного из участников встречи.
 

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