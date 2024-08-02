



На повышенных тонах: Байден требует закончить войну за неделю





Издание Axios сообщает о том, что происходило “за кулисами” телефонного разговора Джо Байдена и Биньямина Нетаниягу.



“Байден повысил голос и сказал, что хочет, чтобы сделка была достигнута в течение недели-двух”, - сказал высокопоставленный израильский чиновник.



"Байден сказал Нетаниягу, что соглашение о заложниках и прекращении огня - это самое важное на данный момент", - добавил израильский чиновник.



Байден сказал: “Мы находимся в переломной точке... Мы должны сделать все, чтобы закончить войну и достичь региональной стабильности, даже если сделка не будет идеальной". ХАМАС хочет заключить сделку прямо сейчас. Она может измениться", - сказал Байден Нетаниягу, согласно записям одного из участников встречи.

