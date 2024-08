Байден и Харрис у трапа лично встретили освобожденных из России

Граждане США — корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, журналистка “Радио Свобода” Алсу Курмашева и бывший морпех Пол Уилан — прибыли на авиабазу Эндрюс в Мэриленде.



Освобожденных в ходе обмена с Россией Гершковича, Курмашеву и Уилана встретили их родственники, а также президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.



Happening Now: @POTUS and I are at Joint Base Andrews to welcome home Americans freed from Russia. https://t.co/SSXeUca106