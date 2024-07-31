



Харрис – Трампу: "Дональд, скажи мне все в лицо на дебатах"

Камала Харрис переносит свою президентскую кампанию в Джорджию — штат, который некоторые демократы теперь считают возможным для борьбы на предстоящих выборах, сопровождающихся острой борьбой.



Вице-президент провела в Атланте звездный предвыборный митинг, на котором она предложила своему сопернику-республиканцу Дональду Трампу встретиться с ней на сцене дебатов.



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Выступили поп-звезда Меган Ти Сталлион и рэпер Куаво, а сенатор-демократ Рафаэль Уорнок также обратился к толпе из примерно 10 000 человек.



Месяц назад вероятность победы демократов в этом спорном штате была маловероятной, но теперь некоторые аналитики полагают, что новое лицо во главе списка и свежий всплеск энергии могут все изменить.



Харрис сменила Байдена в качестве предполагаемого кандидата от Демократической партии после того, как президент объявил о выходе из гонки.



"Это стало кнопкой перезагрузки во многих отношениях", — заявила BBC Эми Мортон, генеральный директор консалтинговой компании Southern Majority из Джорджии.



"Это полностью изменило ландшафт Джорджии".



Выйдя на сцену в Атланте под шумную толпу, Харрис заявила, что динамика гонки меняется.



Она назвала свою кампанию, "движимую народом" и указала на то, как Байден повел штат в 2020 году.



"Мне совершенно ясно, что путь в Белый дом лежит именно через этот штат", — заявила она.



Позднее Харрис обратилась к теме сентябрьских президентских дебатов, в отношении которых Трамп пока не принял окончательного решения.



"Дональд, я надеюсь, ты передумаешь и встретишься со мной на сцене дебатов, потому что, как говорится, если хочешь что-то сказать, скажи это мне в лицо".



Такие колеблющиеся штаты, как Джорджия, где Байден победил с минимальным перевесом в 2020 году, являются объектом ожесточенной борьбы, поскольку они могут склониться как к республиканцам, так и к демократам и сыграть решающую роль на президентских выборах.



Это штат, который республиканцы стремятся вернуть в красный цвет.



Дональд Трамп также проведет избирательную кампанию в Атланте в субботу — в том же месте, что и Харрис, — чтобы закрепить свою поддержку в колеблющемся штате.



Конгрессмен Хэнк Джексон, демократ из Джорджии, сообщил BBC News, что "произошел взрыв энтузиазма" с тех пор, как Харрис выдвинула свою кандидатуру, добавив, что она "активизировала... все демографические группы" в штате.



Демократы в Джорджии во многом зависят от высокой явки среди чернокожих избирателей, поскольку в этом штате численность афроамериканцев одна из самых высоких в стране.



Опросы показывают, что штат отдалялся от Байдена, сказал BBC News профессор Университета Джорджии Чарльз Буллок.



Он добавил, что штат находится в "списке наблюдения" госпожи Харрис, отметив, что она совершила более дюжины визитов.



В меморандуме о стратегии кампании председатель предвыборной кампании Харрис Джен О'Мэлли Диллон называет

Джорджию одним из нескольких штатов "Солнечного пояса", наряду с Северной Каролиной, Аризоной и Невадой, на которых предвыборная кампания планирует сосредоточить усилия в преддверии ноября.



До того, как Байден снялся с гонки, Мортон, политический консультант Демократической партии в Джорджии, заявила, что ее беспокоит явка избирателей, поскольку многие из них по всей Джорджии были менее активны, чем в 2020 году, когда они побили рекорды.



Но теперь "все полностью изменилось", говорит она.



"Мы пересмотрели все наши планы, чтобы рассчитать более высокую явку, поскольку энтузиазм на местах сейчас гораздо более очевиден, чем в начале июня".



Мортон отметила, что с тех пор, как Харрис вступила в гонку, она также отметила всплеск активности волонтеров и активности в социальных сетях.



По данным недавнего опроса Reuters/Ipsos, Харрис опережает Трампа на один пункт — 43% против 42% — среди зарегистрированных избирателей по всей стране.



Мортон заявила, что, по ее мнению, этот разрыв только увеличится, особенно среди избирателей Джорджии.



Однако в штате по-прежнему сохраняется сильная поддержка Трампа.



Джорджия — "страна Трампа", — сказала Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен-республиканец из штата. Она опубликовала подробности о его субботнем мероприятии в Х и заявила, что Харрис — "радикальный экстремист".



Харрис подвергалась нападкам из-за того, что она в качестве вице-президента пыталась урегулировать кризис на южной границе и выполнять свою особую роль, пытаясь остановить мигрантов.



Хотя Джорджия и находится далеко, убийство Лейкен Райли, 22-летней студентки-медсестры, предположительно убитой венесуэльцем, нелегально проникшим в США, сделало вопрос иммиграции более важным для избирателей Джорджии.



На митинге Харрис заявила, что возродит законопроект о безопасности границ, который, по ее словам, Трамп помог похоронить, и подпишет его.



Она также рассказала о своем опыте посещения подземных туннелей на границе в Калифорнии и о работе прокурора, борющегося с торговцами людьми.



Буллок сказал, что Трампу придется быть осторожным в своих посланиях избирателям Джорджии. Его личные нападки на Харрис, а не на ее политику, могут оттолкнуть женщин-избирательниц, которые посчитали его оскорбительным, сказал он.



Союзники Трампа подвергли критике биографию Харрис, заявив, что она была "нанята в соответствии с принципами DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность)".



Харрис также могла бы укрепить свои позиции в штате, апеллируя к значительной группе республиканских избирателей, которые в меньшей степени настроены в пользу Трампа.



"Некоторые из них — а это белые избиратели с высшим образованием — возможно, считают Трампа оскорбительным, им, возможно, не нравится хаос его администрации, им, возможно, не нравится его женоненавистничество", — сказал Буллок.

