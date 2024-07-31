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Кирби: “Удары по Тегерану и Бейруту не уменьшают напряженность”
31.07.2024 22:04 MIGnews.com

Кирби: “Удары по Тегерану и Бейруту не уменьшают напряженность”

Белый дом заявляет, что израильский удар, в результате которого погиб командир Хезболлы в Бейруте, и удар, в результате которого погиб политический лидер ХАМАС в Тегеране, “не уменьшают” обострение региональной напряженности, хотя признаков неминуемого более масштабного конфликта нет.

“Эти отчеты за последние 24, 48 часов, безусловно, не способствуют снижению градуса”, — заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. “Мы, очевидно, обеспокоены эскалацией”.

 

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