



Опрос: 80% демократов довольны Харрис после ухода Байдена

Вице-президент Америки претендует на выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии, чтобы сразиться с Дональдом Трампом осенью.



Вице-президент США Камала Харрис, судя по всему, воодушевила демократов в первые дни своего выдвижения кандидатуры на пост президента Белого дома.



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Всплеск теплых чувств распространяется на несколько групп, включая некоторые ключевые избирательные округа Демократической партии, которые были особенно прохладно настроены к президенту Джо Байдену, показывают результаты нового опроса.



По данным опроса, проведенного Центром исследований общественных отношений Associated Press-NORC, около восьми из десяти демократов заявили, что были бы в некоторой степени или очень довольны, если бы Харрис стала кандидатом от Демократической партии на пост президента.



Исследование было проведено после того, как Байден снял свою кандидатуру с гонки за Белый дом.



В отдельном опросе AP-NORC, проведенном до того, как Байден выбыл из гонки, но после его провальных дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом, лишь около четырех из десяти демократов заявили, что они в некоторой степени или очень довольны тем, что он является вероятным кандидатом от Демократической партии на пост президента.



Стремительная смена взглядов среди демократов за столь короткий промежуток времени подчеркивает, как быстро партия — от рядовых избирателей до избранных должностных лиц — сплотилась вокруг Харрис как своего знаменосца, движимая новым лицом во главе списка и вновь обретенной уверенностью в перспективах партии в борьбе с Трампом в ноябре.



Гэри Хайнс, демократ из Филадельфии, сказал, что он не был особенно впечатлен первой попыткой Харрис баллотироваться на пост президента, но теперь она показала, что "она готова к этой задаче, может выполнять работу, доказала, что до сих пор проводит сильную кампанию, и, возможно, на более высоком уровне, она тот, кто может победить Дональда Трампа".

