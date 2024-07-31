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Россия начинает последний этап тактических ядерных учений
31.07.2024 14:15 MIGnews.com

Россия начинает последний этап тактических ядерных учений

Министерство обороны России заявило 31 июля, что начала "заключительный, третий этап" тактических ядерных ракетных учений с участием Центрального и Южного военных округов.

Учения начались в конце мая. Министерство тогда заявило, что их цель — повысить готовность тактических ядерных сил вблизи границы с Украиной.

На первых двух этапах в учениях приняли участие Ленинградский и Южный военные округа России, а также белорусские вооруженные силы.
 

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