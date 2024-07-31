



Россия начинает последний этап тактических ядерных учений

Министерство обороны России заявило 31 июля, что начала "заключительный, третий этап" тактических ядерных ракетных учений с участием Центрального и Южного военных округов.



Учения начались в конце мая. Министерство тогда заявило, что их цель — повысить готовность тактических ядерных сил вблизи границы с Украиной.



На первых двух этапах в учениях приняли участие Ленинградский и Южный военные округа России, а также белорусские вооруженные силы.

