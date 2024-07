Два дня назад, 29 июля, 17-летний парень напал на детей во время танцевального мероприятия, посвящённого Тейлор Свифт.



7-летняя Элси Дот С., 9-летняя Элис Д. и 6-летняя Биби К. были убиты.



10 человек, защищая своих детей получили ранения и попали в больницу — некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.



Полиция не разглашает информацию об убийце, чтобы “не дать ему возможности прославиться своим жестоким поступком”.



После чудовищного серийного убийства у мечети в прибрежном городе Саутпорт собрались местные жители. Главным лозунгом протеста был: “Stop the boats!” (“Остановите лодки!”) — очевидно, имея в виду лодки с беженцами.

The British are angry , betrayed by their government, our children’s safety has been taken from us. The media lie to us & people are sick to fucking death of 2 tier policing . Basically if you riot they listen to you, that’s the message the sent out . This is Southport right now… pic.twitter.com/5OSvNv6CSq