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Великобритания: После убийства детей мигрантом англичане поднялись на протест
31.07.2024 15:46 MIGnews.com

Великобритания: После убийства детей мигрантом англичане поднялись на протест

Два дня назад, 29 июля, 17-летний парень напал на детей во время танцевального мероприятия, посвящённого Тейлор Свифт. 

7-летняя Элси Дот С., 9-летняя Элис Д. и 6-летняя Биби К. были убиты. 

10 человек, защищая своих детей получили ранения и попали в больницу — некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. 

Полиция не разглашает информацию об убийце, чтобы “не дать ему возможности прославиться своим жестоким поступком”. 

После чудовищного серийного убийства у мечети в прибрежном городе Саутпорт собрались местные жители. Главным лозунгом протеста был: “Stop the boats!” (“Остановите лодки!”) — очевидно, имея в виду лодки с беженцами. 


Толпа остановилась перед мечетью и подожгла полицейскую машину, в правоохранителей полетели камни, бутылки, кирпичи и дымовые шашки. В ходе массовых беспорядков пострадали 39 полицейских, 27 из них попали в больницу. 


 

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