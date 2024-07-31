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В Молдове разгорается шпионский скандал: обыски идут даже в парламенте
31.07.2024 15:57 MIGnews.com

В Молдове разгорается шпионский скандал: обыски идут даже в парламенте

Официальный Кишинев показывает Москве зубы. Правоохранительные органы республики нагрянули с обыском в парламент Молдовы. 

Следственные действия проводит Служба информации и безопасности (СИБ) вместе с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью.

Об этом сообщила пресс-секретарь СИБ Даниэла Мынзат.

Эти действия силовиков связаны с неким уголовным делом, и пообещала привести подробности позже. Информацию об обысках также подтвердил представитель прокуратуры Эмиль Гайтур.

По данным источников издания в СИБ, расследование ведется в отношении главы юридического департамента парламента, члена правящей партии “Действие и солидарность” (PAS) Иона Крянгэ по делу о шпионаже в пользу России. Собеседники "Радио Свободы" отмечают, что его поймали с поличным во время передачи информации сотрудникам российского посольства в Кишиневе. 


 

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