



В Южной Корее отметили резкое изменение отношений между Китаем и Северной Кореей

Разведка Южной Кореи внимательно следит за отношениями между Северной Кореей и Китаем на фоне растущих признаков отчуждения двух стран. Об этом заявили в среду официальные лица государства.



Национальная разведывательная служба (NIS) заявила, что отслеживает любые необычные действия после того, как узнала, что северокорейский лидер Ким Чен Ын, по всей видимости, дал указание своим дипломатам, работающим в Китае, “не обращать внимания на Пекин” во время их работы.



Об этом пишет ИА Yonhap.



Если это действительно так, то это лишь усилит растущие предположения о том, что между Пхеньяном и Пекином усиливается раскол, на фоне углубляющихся связей КНДР с Москвой, которые стали более очевидны после визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в прошлом месяце.



Возможность отчуждения Пхеньяна и Пекина набрала обороты после того, как Китай снял памятную табличку, установленную на дороге в Даляне в мае. По этой дороге Ким и китайский лидер Си Цзиньпин вместе прогуливались во время визита Кима в провинцию Ляонин в 2018 году.



После трехстороннего саммита Южной Кореи, Китая и Японии в мае Северная Корея решительно осудила их совместное заявление, что стало весьма необычной реакцией Пхеньяна на итоги дипломатической встречи с участием Пекина, его традиционного союзника и давнего экономического благодетеля.



Некоторые перебежчики из Северной Кореи утверждают, что власти Северной Кореи начали ограничивать операции с китайскими юанями на рынках.





