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Траур по Хания: ПА – 1 день, Иран – 3 дня
31.07.2024 13:27 MIGnews.com

Траур по Хания: ПА – 1 день, Иран – 3 дня

Президент ПА Махмуд Аббас объявил сегодня, 31 июля национальный день траура в связи со смертью лидера ХАМАСа Исмаила Хания. Флаги будут приспущены, сообщает палестинское официальное информационное агентство Wafa.

Политическое движение Аббаса ФАТХ противостоит ХАМАСу с тех пор, как последний захватил контроль над Газой в 2007 году, убил и изгнал сотни членов ФАТХ.

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Иран тем временем объявил трехдневный траур по Хания, сообщают государственные СМИ.

ХАМАС заявляет, что траурная церемония Хания состоятся в четверг в Тегеране, а затем его тело будет перевезено в столицу Катара Доху для молитвы и погребения.

Церемония пройдет в национальной мечети Катара, самой большой в стране.

Хания будет похоронен в Лусаиле, к северу от Дохи, на том же кладбище, где покоится основатель государства Катар Джасим бин Мухаммед Аль Тани.
 

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