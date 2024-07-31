



Траур по Хания: ПА – 1 день, Иран – 3 дня

Президент ПА Махмуд Аббас объявил сегодня, 31 июля национальный день траура в связи со смертью лидера ХАМАСа Исмаила Хания. Флаги будут приспущены, сообщает палестинское официальное информационное агентство Wafa.



Политическое движение Аббаса ФАТХ противостоит ХАМАСу с тех пор, как последний захватил контроль над Газой в 2007 году, убил и изгнал сотни членов ФАТХ.



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Иран тем временем объявил трехдневный траур по Хания, сообщают государственные СМИ.



ХАМАС заявляет, что траурная церемония Хания состоятся в четверг в Тегеране, а затем его тело будет перевезено в столицу Катара Доху для молитвы и погребения.



Церемония пройдет в национальной мечети Катара, самой большой в стране.



Хания будет похоронен в Лусаиле, к северу от Дохи, на том же кладбище, где покоится основатель государства Катар Джасим бин Мухаммед Аль Тани.

