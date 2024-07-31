



Хания могли убрать в Катаре. Есть веская причина, почему выбрали Тегеран

Хания могли убрать в Катаре. Есть веская причина, почему это произошло в Тегеране



На фоне ликвидации главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хания источники в системе безопасности объясняют, что выбор провести ликвидацию именно в центре Тегерана, когда Хания находился под иранской охраной, ставит Иран в центр мирового внимания как хозяина, координатора и спонсора террора.



Тот, кто хотел, мог устранить Хания в Катаре, но выбрал сделать это в Тегеране из-за двойного интереса: ударить по главе ХАМАС, но главным образом поставить Иран перед дилеммой: до какой степени он готов увеличить напряженность на Ближнем Востоке и как он отреагирует.



Согласно источникам в системе безопасности, Иран уже некоторое время чувствует, что может потерять своих прокси на Ближнем Востоке. В доказательство этого Израиль не колебался наносить удары в Йемене и Бейруте, а по зарубежным публикациям также в Ираке и других местах.



Успешная и точная ликвидация доказала, что Израиль, в отличие от Ирана и его филиалов, не наносит удары по непричастным гражданским лицам, а бьет по своим врагам с высокой точностью. В соответствии с этим высокопоставленные иранские чиновники понимают развивающийся процесс на Ближнем Востоке и начинают беспокоиться за свою собственную судьбу. Поэтому некоторые источники полагают, что настоящая история снова заключается не в точечной ликвидации в центре Бейрута, а в том, что произошло в Тегеране.



Существует предположение, согласно которому Хезболла хочет, чтобы ХАМАС завершил войну с Израилем и достиг сделки по освобождению заложников. Вчерашняя точечная ликвидация доказала, что даже в случае перемирия с ХАМАС Израиль не будет торопиться заключать перемирие с Хезболлой любой ценой и будет настаивать на подходящих для него условиях.



Источники в системе безопасности сообщили порталу walla, что "следующие дни будут очень напряженными, и поэтому проводятся постоянные оценки ситуации. В случае изменения командование тыла уведомит об этом граждан. ЦАХАЛ поддерживает высокий уровень бдительности и готовности на всех фронтах".



Вместе с тем в системе безопасности звучит критика по поводу якобы промедления с ликвидацией в Ливане. Источники безопасности спрашивают, почему решение об устранении высокопоставленного члена Хезболлы в центре Бейрута было принято только сейчас? Почему ждали убийства 12 израильских детей? Можно было устранить высокопоставленных лидеров или нанести удары в центре Бейрута намного раньше, если бы захотели.