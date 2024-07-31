



Спецназовцы ГУР ударили по базе РФ в Сирии, – СМИ

В конце июля 2024 года украинские спецназовцы провели комплексный удар по позициям российских войск в Сирии. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинской разведке.



Издание утверждает, что получило эксклюзивные видео и фото, на которых зафиксировано продолжение спецоперации подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.



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По информации источников, группа "Химик" в конце июля нанесла новый удар по военной технике российских войск на оккупированном аэродроме Кувейрес, расположенном к востоку от Алеппо.







На опубликованных материалах видно, как сначала уничтожается российский подвижной комплекс радиоэлектронной борьбы, после чего дроны атакуют военные объекты на самом аэродроме, который контролируется россиянами и используется в военных целях с 2015 года. Объект среди прочего использовался для тренировки и отправки иностранных наемников на войну в Украину.



Примечательно, что удар был нанесен на следующий день после встречи руководителя Кремля Владимира Путина с главой Сирии Башаром Асадом 24 июля.



