



Германия и Дания передали Украине 8 Leopard 1A5

Германия совместно с Данией передала Украине еще восемь боевых танков Leopard 1A5 в рамках военной помощи.



Об этом говорится на сайте правительства Германии.



Согласно перечню оказанной военной помощи, по состоянию на 29 июля Украина получила от Германии 58 танков Leopard 1A5, тогда как раньше их было 50.



ВСУ получили от Германии 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запчастями.



Кроме того, немецкая сторона передала Украине 10 надводных дронов, 10 радаров наземного наблюдения, около 25 тысяч боевых шлемов и полевой госпиталь.



