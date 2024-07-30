РФ начала масштабные военно-морские учения
Россия начала масштабные военно-морские учения, в которых задействовано около 300 кораблей и более 20 тысяч человек.
В минобороны РФ сообщили, что в маневрах принимают все военно-морские подразделения, которые не участвуют в войне против Украины.
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Речь идет о подразделениях Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии.
Ожидается, что учения продлятся несколько дней. Черноморского флота там нет, поскольку он почти в полном составе осуществляет атаки на украинские города.