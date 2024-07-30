В Британии ответили, намерены ли признавать "палестинское государство"
Новое правительство Великобритании готово признать "палестинское государство", но это произойдет лишь в рамках всеобъемлющего мирного процесса.
Такое заявление в ответ на вопрос журналистов сделал министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.
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"Мы хотим достигнуть решения о двух государствах. Мы хотим безопасного и надежного Израиля наряду с жизнеспособным и суверенным палестинским государством. Мы стремимся признать палестинское государство в качестве вклада в мирный процесс в то время, которое будет наиболее благоприятствующим этому процессу", - сказал он.
Лэмми добавил, что Лейбористская партия хочет, чтобы признание "палестинского государства" было частью мирного процесса.
"Это не обеспечивает решение о двух государствах само по себе. Но абсолютно правильно, что палестинцы имеют возможность иметь суверенное государство; то есть это справедливое дело, и мы будем работать с другими партнерами, чтобы добиться этого", - добавил он.