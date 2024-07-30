



Эрдоган ответил, почему не поехал на церемонию открытия Олимпиады

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался ехать на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже.



Он признался, что сделал это по просьбе внучки из-за "ЛГБТ-пропаганды".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Макрон приглашал меня на открытие Олимпийских игр. Я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: "дедушка, не едь туда". Я спросил, почему. Она в ответ сказала: "Там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду", - сказал Эрдоган.



По его словам, внучка показала ему соответствующее видео-"доказательство" в Instagram.



"Хорошо, внучка, я не поеду" - сказал я ей", - добавил Эрдоган.