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В Москве возмущены ударом Израиля по Бейруту
30.07.2024 21:10 Алина Груднева

В Москве возмущены ударом Израиля по Бейруту

Министерство иностранных дел России выразило возмущение ударом, нанесенным Армией обороны Израиля по зданию в Бейруте.

Соответствующий комментарий представитель МИД РФ предоставил РИА Новости.

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Во внешнеполитическом ведомства заявили, будто удары по Ливану в ответ на смертоносную атаку в Маджаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 детей, "являются грубым нарушением международного права".

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