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Удар по Бейруту: возросло число раненых
30.07.2024 22:36 Алина Груднева

Удар по Бейруту: возросло число раненых

В результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля по зданию в Бейруте, возросло число пострадавших.

Об этом сообщает ливанский канал "Аль-Маядин", подконтрольный террористической организации "Хезболла".

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По предварительным данным, известно как минимум о 60 раненых. Между тем, поступает все больше сообщений о том, что ликвидация командующего "Хезболлы" Фуада Шукара, известного как Хадж Мохсен, удалась. Сначала информацию начали распространять арабские СМИ.

Позже сотрудник службе безопасности Израиля заявил следующее: "Насколько нам известно, цель устранена".

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