



Ливан: 1 погибший, 68 раненых в Бейруте

В результате израильского удара по зданию в Бейруте погиб один человек, 68 получили ранения.



По данным миздрава Ливана, пятеро пострадавших находится в критическом состоянии.



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По данным телеканала "Хезболлы" "Аль-Манар", 17 раненых доставлены в частную больницу Бахман, еще 14 - в больницу Расула Аазама, принадлежащую «Хезболле».



В ливанской террористической организации уже разразились угрозами в адрес Израиля, заявив, будто Еврейское Государство совершило "большую глупость", нанеся ответный удар по зданию в Бейруте.



"Враг рано или поздно заплатит за это высокую цену", - сказали террористы.



