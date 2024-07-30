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Удар по Бейруту: UNIFIL и координатор ООН проводят экстренные переговоры
30.07.2024 20:44 Алина Груднева

Удар по Бейруту: UNIFIL и координатор ООН проводят экстренные переговоры

Руководство временных миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL) и координатор Организации Объединенных Наций проводят экстренные переговоры.

Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша.

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Стороны проводят совещание с целью предотвратить начало широкомасштабной войны между Хезболлой и Израилем.

Встреча проходит на фоне нанесения ЦАХАЛом точного удара по зданию в Бейруте с целью ликвидации высокопоставленного командира Хезболлы, ответственного за убийство детей в Маджаль-Шамс на Голанских высотах.

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