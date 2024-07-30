



Удар по Бейруту: UNIFIL и координатор ООН проводят экстренные переговоры

Руководство временных миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL) и координатор Организации Объединенных Наций проводят экстренные переговоры.



Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Стороны проводят совещание с целью предотвратить начало широкомасштабной войны между Хезболлой и Израилем.



Встреча проходит на фоне нанесения ЦАХАЛом точного удара по зданию в Бейруте с целью ликвидации высокопоставленного командира Хезболлы, ответственного за убийство детей в Маджаль-Шамс на Голанских высотах.