



Исламистскому проповеднику в Британии дали пожизненный срок

В Британии дали пожизненный срок радикальному исламистскому проповеднику Анджему Чудари.



По данным информагентства Reuters, его последователи имеют отношение к многочисленным заговорам по всему миру.



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Исламистского проповедника обвинили в руководстве террористической организацией "Аль-Мухаджирун" и в поощрении к поддержке запрещенной в Британии группировки.



"Такие организации, как ваша, нормализуют насилие в поддержку идеологических целей. Их существование придает людям, которые являются их членами, смелости совершать поступки, на которые в противном случае они бы не решились. Они вбивают клинья между людьми, которые в противном случае могли бы жить вместе в мирном сосуществовании", – отметил судья лондонского Королевского суда Марк Уолл.



Право на условно-досрочное Чудари сможет получить через 28 лет, если подаст апелляцию.