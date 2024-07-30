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Финны задумались об эвакуации миротворцев из Ливана
30.07.2024 15:58 Алина Груднева

Финны задумались об эвакуации миротворцев из Ливана

На фоне обострения ситуации, Финляндия подумает эвакуировать своих миротворцев из Ливана.

Такое заявление в эфире телерадиовещателя Yle сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

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"Если удар будет нанесен Израилем по гражданскому населению, даже непреднамеренный, то это приведет к еще большей эскалации. Будем надеяться, что этого не произойдет", – отметила министр.

По словам Валтонен, финские миротворческие силы будут эвакуированы в случае эскалации.

"Будем надеяться, что миротворцы смогут продолжить свою миссию, потому что их работа, которую они выполняют в этом регионе, очень важна для поддержания стабильности", – добавила она.

Всего в настоящий момент в рядах UNIFIL на территории Ливана служат около 200 миротворцев из Финляндии.

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