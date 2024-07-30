Финны задумались об эвакуации миротворцев из Ливана
На фоне обострения ситуации, Финляндия подумает эвакуировать своих миротворцев из Ливана.
Такое заявление в эфире телерадиовещателя Yle сделала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
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"Если удар будет нанесен Израилем по гражданскому населению, даже непреднамеренный, то это приведет к еще большей эскалации. Будем надеяться, что этого не произойдет", – отметила министр.
По словам Валтонен, финские миротворческие силы будут эвакуированы в случае эскалации.
"Будем надеяться, что миротворцы смогут продолжить свою миссию, потому что их работа, которую они выполняют в этом регионе, очень важна для поддержания стабильности", – добавила она.
Всего в настоящий момент в рядах UNIFIL на территории Ливана служат около 200 миротворцев из Финляндии.