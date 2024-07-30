



В РФ вспыхнул пожар на предприятии по производству электроники для ракет

В Екатеринбурге вспыхнул пожар на предприятии "НПО автоматики", где производится электроника для ракет.



По данным российских СМИ, это случилось во вторник, 30 июля.



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По предварительной информации, вспыхнул цех с химической продукцией. Из-за пожара произошло обрушение стен и крыши здания. Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров и продолжает расширяться.



В МЧС РФ сообщили, что кровля цеха уже обрушилась. Информация о пострадавших уточняется.

В Екатеринбурге загорелось НПО автоматики. Над зданием поднимаются клубы ядовитого дыма



По данным МЧС, там горит цех с химической продукцией, причём полыхает и крыша, и внутренние помещение. Площадь возгорания оценили в 800 квадратных метров. По словам очевидцев, на месте… pic.twitter.com/HAFN9VIDjk — SVTV NEWS (@svtv_news) July 30, 2024