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В РФ вспыхнул пожар на предприятии по производству электроники для ракет
30.07.2024 19:04 Алина Груднева

В РФ вспыхнул пожар на предприятии по производству электроники для ракет

В Екатеринбурге вспыхнул пожар на предприятии "НПО автоматики", где производится электроника для ракет.

По данным российских СМИ, это случилось во вторник, 30 июля.

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По предварительной информации, вспыхнул цех с химической продукцией. Из-за пожара произошло обрушение стен и крыши здания. Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров и продолжает расширяться.

В МЧС РФ сообщили, что кровля цеха уже обрушилась.  Информация о пострадавших уточняется.

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