



Израиль нанес удар по Бейруту в ответ на убийство детей в Маджаль-Шамс

Вечером, 30 июля, Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар по Бейруту.



Информацию об этом официально подтвердила пресс-служба ЦАХАЛа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамс и убийство множества других израильских мирных жителей", - сказано в сообщении.



Уточняется, что на данный момент никаких изменений в инструкциях для израильтян от Службы тыла нет.



"Если будут внесены какие-либо изменения, будет опубликовано обновление. Подробности будут позже", - добавили военные.



Ранее в СМИ распространили информацию, что целью точного удара был Хаджи Мохсан, который является вторым номером в иерархии террористической организации "Хезболла". За его голову США предлагали награду в размере пять миллионов долларов.





