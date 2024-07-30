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Израиль нанес удар по Бейруту в ответ на убийство детей в Маджаль-Шамс
30.07.2024 20:16 Алина Груднева

Израиль нанес удар по Бейруту в ответ на убийство детей в Маджаль-Шамс

Вечером, 30 июля, Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар по Бейруту.

Информацию об этом официально подтвердила пресс-служба ЦАХАЛа.

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"Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамс и убийство множества других израильских мирных жителей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на данный момент никаких изменений в инструкциях для израильтян от Службы тыла нет. 

"Если будут внесены какие-либо изменения, будет опубликовано обновление. Подробности будут позже", - добавили военные.

Ранее в СМИ распространили информацию, что целью точного удара был Хаджи Мохсан, который является вторым номером в иерархии террористической организации "Хезболла". За его голову США предлагали награду в размере пять миллионов долларов.


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