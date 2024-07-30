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Удар по Бейруту: противоречивые сообщения о последствиях
30.07.2024 20:49 Алина Груднева

Удар по Бейруту: противоречивые сообщения о последствиях

Поступают противоречивые данные о последствиях удара, нанесенного ЦАХАЛом по зданию в Бейруте.

По данным "Аль-Арабия", ликвидация высокопоставленного командира "Хезболлы" якобы провалилась.

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По некоторым данным, среди погибших была женщина, еще не менее десяти человек получили ранения.

В свою очередь, источник сообщил агентству ТАСС, что ликвидированы два командира "Хезболлы".

А ливанское национальное агентство сообщило о том, что по зданию в районе Харат аль-Харих было выпущено три ракеты, что привело к обрушению двух этажей.

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