



Удар по Бейруту: противоречивые сообщения о последствиях

Поступают противоречивые данные о последствиях удара, нанесенного ЦАХАЛом по зданию в Бейруте.



По данным "Аль-Арабия", ликвидация высокопоставленного командира "Хезболлы" якобы провалилась.



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По некоторым данным, среди погибших была женщина, еще не менее десяти человек получили ранения.



В свою очередь, источник сообщил агентству ТАСС, что ликвидированы два командира "Хезболлы".



А ливанское национальное агентство сообщило о том, что по зданию в районе Харат аль-Харих было выпущено три ракеты, что привело к обрушению двух этажей.



