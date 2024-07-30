



Украина готова к переговорам с Россией, но при одном условии

Украина готова к мирным переговорам с Россией, но при определенных условиях.



Такое заявление сделал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.



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"Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции – это территориальная целостность и суверенитет государства", – сказал он.



Подоляк напомнил, что не Украина начала эту кровопролитную войну, а Россия, которая вторглась в соседнюю страну.



"Российская пропаганда тратит много денег, чтобы создать впечатление, мол, "война идет, мы готовы к переговорам, а Украине не готова". Нет, Украина готова", - добавил он.